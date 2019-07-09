Сапар Исаков: Дело по Историческому музею политически мотивированное

Сегодня, 9 июля, в Первомайском районном суде продолжается судебное заседание по делу Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным политобъединения, на заседании сторона обвинения зачитала обвинительное заключение. После чего суд поинтересовался у подсудимых экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой, согласны ли они с обвинением.

Сапар Исаков ответил, что ему непонятно то, что зачитали прокуроры.

"Я хочу сказать, что это политически мотивированное дело. Почему не открывают музей? Это гордость страны. У нас нет таких объектов. Когда некоторые говорят, что внутри музея не должно быть кафетерия, нужно посмотреть на другие мировые музеи, а не слушать депутатов. Музей является супер современным. Валить на то, чтобы Исаков и Карыбаева должны отвечать за все, это неправильно. Нельзя так делать и губить страну", - заключил он.

Оба подсудимых не признали свою вину.