Гости на свадьбе в Токмаке отравились по вине ресторана

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора выяснил причину массового отравления на свадьбе в Токмаке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, всего за медицинской помощью обратились 174 человека, из-них были госпитализированы 78 человек. По состоянию на 9 июля почти все больные выписаны, так как наблюдается улучшение их состояния. Еще 10 больных продолжают получать лечение в Токмакской территориальной больнице.

- В ходе расследования были отобраны остатки пищевых продуктов, смывы с разделочного инвентаря, производственного оборудования, чайной и столовой посуды из ресторана "Мегаполис", где обнаружены условно-патогенная флора. Также были отобраны клинические материалы от больных, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ведомство отмечает, что учитывая совокупность факторов таких как симптомы больных, течение заболевания, результаты лабораторных исследований и так далее, медики пришли к выводу, что имело место бактериальное пищевое отравление сальмонеллезной этиологии. Этот вывод подтверждают результаты лабораторных анализов, в 48% клинических материалах от больных (промывные воды, копрокультура) высеяна Salmonella enteritidis.

Ресторан, где проходила свадьба, предписанием Токмокской городской ЦГСЭН закрыт до устранения нарушений.