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В Бишкеке продолжается снос незаконных объектов

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- ВБ
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Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека продолжает наводить порядок в столице. Накануне был демонтирован незаконно установленный объект облегченного типа – пункт замены масла по улице Ахунбаева в микрорайоне "Джал". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Также в принудительном порядке был снесён незаконно установленный 40-тонный контейнер по улице Мидина в жилом массиве "Колмо" возле реки Ала Арча. По улице Махатма Ганди был демонтирован 1 павильон, два 20-тонных контейнера и 2 металлических навеса. В результате освобождено 440 м2 муниципальной территории.

Кроме того, ведётся добровольный снос металлического ограждения по адресу: ул.Ахунбаева №190/1


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URL: https://www.vb.kg/379737
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки, демонтаж
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