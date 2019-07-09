В Бишкеке продолжается снос незаконных объектов

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека продолжает наводить порядок в столице. Накануне был демонтирован незаконно установленный объект облегченного типа – пункт замены масла по улице Ахунбаева в микрорайоне "Джал". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Также в принудительном порядке был снесён незаконно установленный 40-тонный контейнер по улице Мидина в жилом массиве "Колмо" возле реки Ала Арча. По улице Махатма Ганди был демонтирован 1 павильон, два 20-тонных контейнера и 2 металлических навеса. В результате освобождено 440 м2 муниципальной территории.

Кроме того, ведётся добровольный снос металлического ограждения по адресу: ул.Ахунбаева №190/1