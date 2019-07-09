Кыргызстанцам предложили сформировать Правительство народного доверия

В силу того, что в Кыргызстане очень часто менялись правительства, за 28 лет поменялось 31 премьер-министров, появилась идея сформировать правительство народного доверия (ПНД). Таким мнением с редакцией VB.KG поделился один из лидеров политобъединения "Чон Казат" Турат Акимов.

По его словам, пришло время поменять эту матрицу.

- За последнее время очень многие граждане обращались к нам с разными идеями, объединяло которых одно – желание бороться за светлое будущее Кыргызстана. Проанализировав все эти идеи, мы предложили на изучение новую инициативу. То есть, мы группа "Чон Казат" готова поддержать президента Жээнбекова в его борьбе с коррупцией и слабой экономикой. Поэтому предлагаем поддержать идею создания Правительства народного доверия (ПНД). За 28 лет у нас 31 премьер-министров поменялось. Не доказывает ли это тот факт, что система изжила себя, - предположил Акимов.

Граждане страны, продолжил собеседник редакции, сами могут предлагать кандидатов в члены этого правительства.

- Первое - это должно быть действительно народной инициативой. Второе – таким образом мы сформируем целый список членов правительства народного доверия, которые на самом деле пользуются поддержкой народных масс. К примеру, люди могут предложить Расула Умбеталиева министром энергетики. Чолпон Джакупову председателем Верховного суда и так далее. То есть граждане сами могут инициировать тех или иных заслуженных деятелей в члены правительства. Таким образом мы проверим политическую зрелость нашего народа. Быдло мы или все-таки народ с большой буквы? - добавил представитель политобъединения "Чон Казат".