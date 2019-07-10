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Из-за смерти ученика с должности сняли директора Ново-Николаевской школы

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- Оксана Гут
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Директор Ново-Николаевской школы-гимназии Шадыканова Т. Т. освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР со ссылкой на Жайыльский районный отдел образования.

По словам начальника отдела Т. К. Арыкова, в нарушение Базисного учебного плана, которым не предусмотрена трудовая практика учащихся, директором школы Шадыкановой Т.Т. было дано руководство о привлечении школьников к определенным работам.

Вчера, 9 июля, как ранее писала редакция VB.KG, пятиклассник Н.О. погиб в результате автонаезда. Как выяснилось, он направлялся в школу на трудовую практику.


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URL: https://www.vb.kg/379741
Теги:
ДТП, увольнение, Чуйская область, школа, Кыргызстан, автонаезд, погиб ребенок, Министерство образования
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