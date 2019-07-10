Кыргызстанцы в Екатеринбурге к приезду Путина вышли на забастовку

В Екатеринбурге вчера не вышли в рейс большинство маршруток, водители которых объявили забастовку. Об этом сообщает российское издание eanews.ru со ссылкой на слова директора ТВК "Восток" Алексея Карпычева.

По его словам, таким образом водители добиваются повышения зарплаты.

"Дело в том, что летом пассажиропоток упал – люди уезжают на отдых, студенты и школьники не учатся, а зарплата водителей зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому они требуют поднять себе тариф", - рассказал Алексей Карпычев.

Он отметил, что бастуют только выходцы из Кыргызстана, уроженцы Узбекистана и Таджикистана вышли на работу.

Пути выхода из сложившейся ситуации пока не найдены.

"Стараемся перебрасывать часть с другого маршрута (организация обслуживает еще и маршрут № 05), вызывать тех, кто сейчас в отпуске", - отметил глава транспортной компании.

По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.