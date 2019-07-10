Гражданина Кыргызстана обвинили в резонансном ДТП в Москве (видео)

В Москве в ДТП 2 дня назад на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22 -летний гражданин Кыргызстана А.И. На следующий день Таганский районный суд города Москвы на два месяца арестовал данного гражданина. Об этом сообщает издание KGinfo.ru.

Ему предъявлено обвинение по ст. 264. часть 3 - ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Таксист тронулся на зеленый свет светофора, мотоциклист не успел проскочить и на огромной скорости протаранил автомобиль такси. В результате оба транспортных средства загорелись. Погибшим мотоциклистом оказался сын миллиардера Владимира Маругова Александр. Сам же таксист отделался ушибами и ссадинами.

Как сообщил редакции KGinfo.ru адвокат гражданина Кыргызстана А,И., в деле очень много не понятного, все покажет экспертиза.

"Из видеосъемки не до конца понятно, вопросов много, мы пойдем с ходатайством в суд", - сказал он.

По данным СМИ, погибшим мотоциклистом оказался сын миллиардера Владимира Маругова Александр, которого называют колбасным королем России.