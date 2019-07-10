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ГУОБДД ищет очевидцев ДТП с участием сына депутата

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- Екатерина Улитина
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Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения разыскивает очевидцев ДТП со смертельным исходом.

Напомним авария произошла около 4.30 утра 7 июля вблизи города Чолпон-Аты. В результате столкновения автомобилей "БМВ Х7" и "Лексус ЕS330", погибли четыре человека, находящихся в салоне Лексуса.

Внедорожник БМВ принадлежит депутату городского кенеша Темирлану Токобекову, он является сыном депутата ЖК Алиярбека Абжалиева. По данным следствия, в момент совершения ДТП владелец автомобиля сидел на пассажирском сидении, за рулем находился его друг.

- В целях установления причин и обстоятельств, а также всестороннего и объективного расследования факта дорожно-транспортного происшествия имевшего место 7 июля 2019 года примерно в 04:30 часов, напротив физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" г. Чолпон-Ата, с участием автомашин марки "Лексус ЕS330" государственным номерным знаком 01KG 451 AFM и "БМВ Х7" государственным номерным знаком 01KG 991 AG, в результате которого погибли 4 человека, просим откликнутся очевидцев и свидетелей данного происшествия, - говорится в сообщении ГУОБДД.

Сообщить информацию можно по телефонам:

ГУОБДД МВД КР: (0312) 63-09-00; 63-09-01 

УВД Иссык-Кульской области: (03922) 5-45-05; 5-45-50

Следственная служба УВД Иссык-Кульской области: (03922) 5-15-55; (0312) 29-40-10; 0705-75-59-88.


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URL: https://www.vb.kg/379745
Теги:
ДТП, погибшие, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, ГУОБДД
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