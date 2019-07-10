Здоровью Аиды Саляновой ничего не угрожает - ГСИН

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением медиков. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Госслужбе исполнения наказаний.

- Ее состоянию здоровья ничего не угрожает. Она прошла лечение в отделении кардиологии. Сейчас принимает лекарства, которые ей прописали врачи. Она находится под постоянным наблюдением медиков, - рассказали в ГСИН.

В Центре по предупреждению пыток VB.KG рассказали, что пока в организацию не обращались с жалобой на пытки в отношении Аиды Саляновой.

- Мы обязательно посетим ее в ближайшее время. Возможно сегодня или завтра. Пока мне не сообщали, что поступало заявление от адвоката о пытках в отношении Аиды Саляновой и тем не менее мы ведем свое наблюдение. Мы посещали ее в изоляторе временного содержания, в больнице и в СИЗО, - рассказал глава Центра Нурдин Сулайманов.

Отметим, о том, что Аида Салянова подвергается пыткам сообщили СМИ со ссылкой на ее адвоката Рабигу Садыкову.

Напомним, экс-генеральный прокурор республики Аида Салянова находится в СИЗО. Ее подозревают в причастности к побегу криминального авторитета Азиза Батукаева. В этом деле подозреваемыми проходят медики, которые поставили диагноз Батукаеву, судья и высокопоставленные чиновники.

Напомним, Азиз Батукаев был осужден за убийство. В 2013 году судья отпустил его на свободу из-за его смертельной болезни. В этот же день Азиз Батукаев покинул Кыргызстан и отправился в Чечню, где находится до сих пор.