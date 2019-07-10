В Бишкеке задержан подозреваемый в краже велосипедов (видео)

Сотрудниками службы общественной безопасности третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек был задержан подозреваемый в совершении велокраж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, 4 мая 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы Т.Т. о принятии мер в отношении неизвестного лица, который 4 мая из подъезда многоэтажного дома 10 микрорайона тайно похитил велосипед стоимостью 13000 сом, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст.200 (кража) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы общественной безопасности третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек был задержан подозреваемый К.А. 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи. В процессе следственных действий у него было изъято 9 велосипедов. В порядке статьи 98 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия на установление возможной причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.