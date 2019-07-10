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Не только рыба. Исхак Масалиев рассказал как выращивает картошку и малину

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев рассказал о рыбе, которой угощал экс-президента Алмазбека Атамбаева и которую теперь вспоминает бывший лидер республики.

- Во первых не таскал, а угощал. Ничего постыдного в этом не вижу. Сам вырастил, не своровал. С Атамбаевым был в хороших отношениях с 2000 года, он и у меня бывал дома в Оше. С 2010 по 2012 отношения немного разладились, но когда Жанторо Сатыбалдиев в 2012 году предложил мне должность руководителя ГНС Атамбаев поддержал его. Работал по мере сил, а как - не мне судить. И когда уходил с должности, то заходил к нему и выразил благодарность. И этого я не стыжусь. Так что он сказал правду. А рыба у меня в самом деле отменная. Кое кто из друзей по фб знает об этом, - написал на своей странице в социальной сети депутат.

VB.KG он рассказал, что неподалеку от столицы в районе СЭЗ Бишкека у него есть собственный пруд, где он выращивает карпов, амуров и другие виды рыб.

- Там у меня сад, огород. Выращиваю малину, абрикосы, клубнику, сажаю картошку и другие овощи. Выращиваю все для себя и для семьи, но осенью остается лишнее - угощаю друзей. Племянник иногда продает излишки знакомым, - рассказал Исхак Масалиев о своем дачном хозяйстве.

Отметим, Исхак Масалиев одним из первых выступил за идею лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. По его замыслу упоминание о статусе экс-президента должно было исчезнуть из закона, так как Конституция гласит, что перед законом все равны. Однако, в процессе обсуждений, поправки Исхака Масалиева трансформировались настолько, что он сам выступал против них. Депутаты решили, что неприкосновенность у экс-президентов должна остаться, однако включили в закон процедуру, позволяющую снять статус экс-президента.

В конце июня Жогорку Кенеш принял постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Бывший глава республики не признал это решение и упрекает президента, депутатов и правоохранительные органы в том, что они "вышли за пределы правового поля".


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URL: https://www.vb.kg/379751
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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