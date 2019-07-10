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Двойное убийство в турлагере: подозреваемый объявлен в госрозыск

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемый в двойном убийстве Смирнов Сергей Егорович 1990 года рождения объявлен в государственный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, 4-июля примерно 12.20 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из пограничной заставы, что в сыртовой зоне "Энильчек" неизвестный из огнестрельного оружия застрелил заместителя директора лагеря "Хан-Тенири" 48-летнего А.Д.

По данному сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района. При опросе свидетелей было установлено, что работающий сторожем в лагере 29-летний житель села Тюп Сергей Смирнов, войдя в столовую, из огнестрельного оружия "Вепрь" выстрелил в грудь заместителю директора лагеря А.Д., а потом выстрелил в живот рабочему лагеря 31-летнему жителю Каракола М.К.

33-летний житель села Тасма Тюпского района И.У. попытался схватить Сергея, но тот сопротивляясь, ударил его ножом в руку и сбежал.

От полученных травм сотрудники лагеря скончались .

В настоящее время продолжается операция по задержанию подозреваемого Сергея Смирнова. 

Особые приметы разыскиваемого: рост 160-170 см, глаза большие карие, волосы русые, спортивного телосложения.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, милиция просит обращаться по следующим телефонам: 0702 148841, 0707279994, (03922) 54550, 54505, 60321, или же в дежурную часть ОВД Ак-Суйского (03948) 102.


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URL: https://www.vb.kg/379768
Теги:
Иссык-Кульская область, розыск, убийство, Кыргызстан, УВД
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