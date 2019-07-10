Состоялась официальная встреча президентов Кыргызстана и Швейцарии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 июля, находится с однодневным официальным визитом в Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Визит начался с церемонии официальной встречи Сооронбая Жээнбекова с Президентом Швейцарии Ули Маурером в резиденции "Лон Манор" города Берн.

В резиденции вывешены государственные флаги Кыргызстана и Швейцарии, выстроен Почетный караул.

Прозвучали государственные гимны двух стран, Сооронбай Жээнбеков и Ули Маурер совершили обход строя Почетного караула и представили членов официальных делегаций.

Далее главы государств направились на переговоры в формате "тет-а-тет", после чего встреча продолжится в расширенном формате.

В рамках визита планируются встречи Сооронбая Жээнбекова с Председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио Гушетти, Председателем Национального банка Томасом Йорданом.

Глава государства также встретится с представителями крупного бизнеса Швейцарии с участием предпринимателей из Кыргызстана.