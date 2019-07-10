В Ала-Буке пограничники уничтожили 1500 кг конопли

Вчера, 9 июля 2019 года, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда обнаружили и затем уничтожили 1500 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

По данным ГПС КР, в ходе оперативных мероприятий, проводимых в рамках международной антинаркотической операции "Паутина", пограничники в 80 метрах от линии кыргызско-узбекской государственной границы обнаружили посевы дикорастущей конопли площадью 4 га.

"После комиссионного обследования, проведенного при участии сотрудников МВД, ГКНБ КР и представителей органов местной власти, дикорастущая конопля общим весов 1500 кг. была уничтожена (сожжена)", - говорится в сообщении погранслужбы.