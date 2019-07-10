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В Ала-Буке пограничники уничтожили 1500 кг конопли

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- ВБ
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Вчера, 9 июля 2019 года, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда обнаружили и затем уничтожили 1500 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

По данным ГПС КР, в ходе оперативных мероприятий, проводимых в рамках международной антинаркотической операции "Паутина", пограничники в 80 метрах от линии кыргызско-узбекской государственной границы обнаружили посевы дикорастущей конопли площадью 4 га.

"После комиссионного обследования, проведенного при участии сотрудников МВД, ГКНБ КР и представителей органов местной власти, дикорастущая конопля общим весов 1500 кг. была уничтожена (сожжена)", - говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/379779
Теги:
граница, наркотики, Узбекистан, Кыргызстан, конопля, Погранслужба
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