ГУВД призывает не распространять ложные сообщения о драке в с. Восточное

В связи с последними событиями в Чуйской области по факту драки между соседями, имевшее место в селе Восточное Чуйского района, некоторыми гражданами распространяются ложные сообщения в социальных сетях. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

В этой связи ГУВД Чуйской области обращается к гражданам не поддаваться провокационным сообщениям, распространяемым в социальных сетях некоторыми лицами.

"Милиция призывает граждан не распространять такие ложные сведения в социальных сетях, и сообщать об имеющихся подобных фактах в органы внутренних дел.

Заведомо ложные сообщения о совершении преступления влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР. Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает от уголовной

ответственности", - говорится в сообщении милиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Восточное из-за питьевой воды подрались соседи. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, руководство и личный состав ОВД Чуйского района.

Отметим, в селе Восточное преимущественно проживают дунгане и кыргызы.