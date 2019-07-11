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ГУВД призывает не распространять ложные сообщения о драке в с. Восточное

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- ВБ
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В связи с последними событиями в Чуйской области по факту драки между соседями, имевшее место в селе Восточное Чуйского района, некоторыми гражданами распространяются ложные сообщения в социальных сетях. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

В этой связи ГУВД Чуйской области обращается к гражданам не поддаваться провокационным сообщениям, распространяемым в социальных сетях некоторыми лицами.

"Милиция призывает граждан не распространять такие ложные сведения в социальных сетях, и сообщать об имеющихся подобных фактах в органы внутренних дел.

Заведомо ложные сообщения о совершении преступления влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР. Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает от уголовной

ответственности", - говорится в сообщении милиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Восточное из-за питьевой воды подрались соседи. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, руководство и личный состав ОВД Чуйского района.

Отметим, в селе Восточное преимущественно проживают дунгане и кыргызы.


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URL: https://www.vb.kg/379784
Теги:
Чуйская область, межнац
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