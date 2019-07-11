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Тело жены Молдакуна Абдылдаева найдено в 2 км вниз по реке Кокомерен

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- Оксана Гут
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Накануне, 10 июля, в 17.20 в селе Арал в двух километрах вниз по реке Кокомерен было найдено тело 57-летней Тинатин Шадыкановой – жены покойного руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Тело передано родственникам. Как сообщили VB.KG в пресс-службе МЧС КР, сегодня продолжаются поиски последнего из пропавших члена семьи Абдылдаевых – 26-летнего сына Илимбека.

В поисковых мероприятиях участвуют более ста спасателей.

Напомним, 30 июня в милицию поступило сообщение о том, что по дороге из Ат-Башы в Суусамыр пропали без вести пять человек. Они ехали на машине Nissan Terrano белого цвета на 130-летие Каба уулу Кожомкула в Чуйской области. Позже очевидцы сообщили, что это авто врезалось в гору и опрокинулось в реку Кокомерен между сёлами Кожомкул и Арал. 2 июля были найдены тела водителя Бакыта Абдылдаева и самого Молдакуна Абдылдаева. А 4 июля спасатели нашли тело его 8-летней внучки.


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URL: https://www.vb.kg/379785
Теги:
МЧС, Нарынская область, правительство, утопленник, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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