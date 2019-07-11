Тело жены Молдакуна Абдылдаева найдено в 2 км вниз по реке Кокомерен

Накануне, 10 июля, в 17.20 в селе Арал в двух километрах вниз по реке Кокомерен было найдено тело 57-летней Тинатин Шадыкановой – жены покойного руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Тело передано родственникам. Как сообщили VB.KG в пресс-службе МЧС КР, сегодня продолжаются поиски последнего из пропавших члена семьи Абдылдаевых – 26-летнего сына Илимбека.

В поисковых мероприятиях участвуют более ста спасателей.

Напомним, 30 июня в милицию поступило сообщение о том, что по дороге из Ат-Башы в Суусамыр пропали без вести пять человек. Они ехали на машине Nissan Terrano белого цвета на 130-летие Каба уулу Кожомкула в Чуйской области. Позже очевидцы сообщили, что это авто врезалось в гору и опрокинулось в реку Кокомерен между сёлами Кожомкул и Арал. 2 июля были найдены тела водителя Бакыта Абдылдаева и самого Молдакуна Абдылдаева. А 4 июля спасатели нашли тело его 8-летней внучки.