Президенту советуют принять закон об иностранных агентах (видео)

Вчера в Бишкек прошел форум "Консолидация молодежи и женщин Кыргызстана в развитии и укреплении государственности", организованный общественным объединением "Всемирная Лига граждан и гражданских объединений".

По словам организаторов, целью данного мероприятия является посредством консолидации молодежи и женщин Кыргызстана выработать общую гражданскую позицию по отношению к развитию и укреплению государственности.

После обсуждения всех вопросов участники форума приняли резолюцию с предложениями к президенту Сооронбаю Жээнбекову:

"1) Введение института общественно - государственного контроля посредством общественного слушания/обсуждения в интернет пространстве!

Общественно - политические процессы проистекают на фоне острой информационной войны. Тотально коррумпированная система пытается не только сохранить свои позиции, но и перейти в наступление (трайбализм и т.д.) В такой обстановке, естественно что президент находится в состоянии поиска оптимальных, менее болезненных и в то же время эффективных способом борьбы с коррупцией.

Этой эффективной формулой является образование общественно - государственной комиссии. Решениям такой комиссии не будет основания придавать оттенки трайбализма, клановости, семейственности или иных признаков. Важно, чтобы качество этого субъекта, не было ослаблено лицами, к которым нет доверия у общества.

2) Восстановить права граждан "избирать" и "быть избранным" - восстановление одномандатной избирательной системы.

3) Введение института народных заседателей в судах с онлайн видеопротоколированием процессов.

4) Принятие закона об иностранных агентах.

5) Возврат института президентского правления! Партийная форма управления завуалированная под парламентаризм не оправдала и более того дискредитировала себя.

6) Привести образование и здравоохранение к социальной ориентации. Остановить и устранить разрушительный процесс формирования и развития частных направлений, которые разрушают их социальное качество и их социальную направленность.

Образование и здравоохранение должны быть приоритетными в стратегии развития государственной национальной идеологии т.к. именно эти две сферы являются основой формирования, сохранения и развития здорового общества, а следовательно государства" - говорится в резолюции активистов.