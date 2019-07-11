Глава Минтранса попросил ускорить строительство дороги Балыкчи-Корумду

Глава Министерства транспорта и дорог КР Жанат Бейшенов осмотрел ход реконструкции автодороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду на 0,7 км объездной дороге города Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минтранса, министр в ходе осмотра дороги дал подрядчику соответствующие указания по ускорению работ, по соблюдению технологии и качеству работ.

"В соответствии с проектом реконструкции автодороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду на 0,7 км объездной дороге города Балыкчы идет строительство искусственных сооружений, те есть устройство кожухов для коммуникаций, водопропускных труб и дорожной одежды. В этом году запланировано завершение строительство съездов и примыканий к дороге, в том числе наружного освещения", - говорится в сообщении Минтранса.