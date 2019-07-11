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Глава Минтранса попросил ускорить строительство дороги Балыкчи-Корумду

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Глава Министерства транспорта и дорог КР Жанат Бейшенов осмотрел ход реконструкции автодороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду на 0,7 км объездной дороге города Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минтранса, министр в ходе осмотра дороги дал подрядчику соответствующие указания по ускорению работ, по соблюдению технологии и качеству работ.

"В соответствии с проектом реконструкции автодороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду на 0,7 км объездной дороге города Балыкчы идет строительство искусственных сооружений, те есть устройство кожухов для коммуникаций, водопропускных труб и дорожной одежды. В этом году запланировано завершение строительство съездов и примыканий к дороге, в том числе наружного освещения", - говорится в сообщении Минтранса.


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URL: https://www.vb.kg/379789
Теги:
дороги, строительство, ремонт дорог, Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду, Минтранском
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