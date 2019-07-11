Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 10 июля в рамках официального визита встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии в городе Берн.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения со Швейцарией для Кыргызстана являются одним из приоритетов не только во внешней политике, но и в успешном развитии экономики. Швейцария оказывает весомую поддержку Кыргызстану по построению парламентской демократии, укреплению институтов гражданского общества, реализации национальных программ развития.

Президент подробно рассказал о мерах, принимаемых по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в стране, в особенности для малого и среднего бизнеса.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что в Кыргызстане действует один из наиболее либеральных фискальных режимов в регионе.

"Ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют всего по 10%, а НДС 12%. Предоставлены очень существенные налоговые преференции для инвесторов, реализующих региональные проекты в промышленности", - подчеркнул Глава государства.

Он особо отметил, что в Кыргызстане все сектора экономики открыты для внешних инвесторов.

По итогам встречи был подписан ряд документов:

- документ о взаимном сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Объединенной Торговой палатой Швейцарии;

- документ о взаимопонимании и сотрудничестве между Департаментом туризма Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Национальной маркетинговой организацией Швейцарии "Switzerland Tourism" в сфере туризма;

- документ между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Национальным центром кардиологии и терапии им. М. Миррахимова, Цюрихским Университетом и Цюрихским Университетским Госпиталем о сотрудничестве в области респираторной, внутренней и высотной медицины и исследований.