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ГРС: В КР осталось 226 тысяч готовых бланков паспорта, хватит до конца года

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане осталось 226 тысяч готовых бланков для общегражданского паспорта. Этого должно хватить до конца года. Об этом сегодня, 11 июля, заявил на пресс-конференции председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

Чиновник напомнил, что литовская компания, ранее победившая в тендере на изготовление бланков паспорта нового поколения, Garsu Pasaulis подала иск в Бишкекский горсуд на решение об отмене итогов тендера. Какое решение примет суд неизвестно, поэтому сейчас можно только ждать, отметил Мамбетов.

При этом уверил, что ситуация с общегражданскими паспортами под контролем.

- На сегодняшний день нет никаких конкретных ограничений по выдаче паспортов, то есть любой гражданин имеет право и возможность получить документ. Кроме того, мною подписано дополнительное соглашение с компанией De La Rue, на изготовление еще 500 тысяч бланков. Это соглашение 12-ое по счету, до меня было подписано 11-ть, то есть это не является нарушением. Но думаю, оно будет последним, - сообщил глава Госрегистра.

Он также подтвердил, что британская компания вносила в соглашение пункт об увеличение стоимости бланков. Но, утверждает Мамбетов, цена паспортов для кыргызстанцев не будет увеличена.

Что касается новых электронных паспортов, то в ГРС надеются перейти на них хотя бы с конца 2020 года.

- Мы работаем над этим. Не буду называть страну и компанию с которой мы ведем переговоры, но возможно это будет грант. Возможно, будет российский "Госзнак", - сказал чиновник.

Для справки:

По данным ГРС, с января по май 2019 года в Кыргызстане выдано 222 тысячи 348 внутренних паспортов, 169 тысяч 931 общегражданский паспорт и 70 тысяч 703 свидетельства о рождении.

Напомним, в феврале этого года литовская компания выиграла тендер на изготовление бланков для Е-паспортов. Однако, остальные участники конкурса опротестовали это решение. Позже ГКНБ по факту проведения тендера возбудил уголовное дело по статье "Коррупция". Фигурантами этого дела стали заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев. Далее глава ГРС Алина Шаикова была освобождена от занимаемой должности. А после появления информации о том, что председатель Госкомитета национальной безопасности Идрис Кадыркулов устраивал встречу должностных лиц ГРС с еще одной компанией-претендентом на изготовителя бланков паспорта, и он был снят с поста.

Решением суда итоги тендерной комиссии ГРС от 1 февраля 2019 года были признаны недействительным, тем самым отменив победу компании Garsu Pasaulis. Та, в свою очередь, обжаловала это решение.


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URL: https://www.vb.kg/379796
Теги:
ГРС, Инфоком, паспорт, тендер, уголовная ответственность, Кыргызстан, скандал, Алмаз Мамбетов
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