До сентября необходимо уплатить налог на транспорт и недвижимость

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о приближающихся сроках уплаты ряда налогов.

Так, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Отметим, что с этого года отпала необходимость заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты на имущество. Собственники имущества будут указывать информацию о своих имуществах только в Единой налоговой декларации, которую сдают ежегодно юридические лица до 1 марта, физические лица – до 1 апреля.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.

Что касается налога на жилые дома и квартиры, то как пояснил редакции VB.KG пресс-секретарь ГНС КР Эркин Сазыков, не подлежит налогообложению площадь одного объекта имущества 1 группы, не превышающая для квартиры в Бишкеке 80 кв. м. и для жилого дома 150 кв. м.

- Если у физического лица имеется один жилой дом и одна квартира, то льгота будет применена по выбору налогоплательщика только по одному объекту, то есть по жилому дому либо по квартире.

По нескольким квартирам (90, 30 и 45 кв. м.) – льгота в размере 80 кв. м. будет применена лишь к одному из указанных объектов.

Также если имеются в собственности физического лица квартира в г. Бишкеке и жилой дом (квартира) в г. Оше, подлежащей налогообложению, то льгота будет применена по выбору налогоплательщика только по одному из объектов имущества, - сказал он.