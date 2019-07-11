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Сооронбай Жээнбеков тепло вспоминает встречу с президентом Монголии

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу и народ Монголии с национальным праздником "Наадам".

"Искренне поздравляю Вас и дружественный народ Монголии с национальным праздником "Наадам". Я с теплыми чувствами вспоминаю встречу с Вами в рамках Вашего официального визита в Кыргызстан в этом году. В ходе встречи нам удалось обменяться мнениями по международной и двухсторонней повестке дня. Я подчеркиваю, что мы и впредь будем выступать за дальнейшее развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", - отмечено в поздравительной телеграмме Главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Халтмаагийн Баттулге крепкого здоровья, успехов в его государственной деятельности, а народу Монголии - развития и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/379801
Теги:
Монголия, Кыргызстан, поздравление, Сооронбай Жээнбеков
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