Сооронбай Жээнбеков тепло вспоминает встречу с президентом Монголии

Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу и народ Монголии с национальным праздником "Наадам".

"Искренне поздравляю Вас и дружественный народ Монголии с национальным праздником "Наадам". Я с теплыми чувствами вспоминаю встречу с Вами в рамках Вашего официального визита в Кыргызстан в этом году. В ходе встречи нам удалось обменяться мнениями по международной и двухсторонней повестке дня. Я подчеркиваю, что мы и впредь будем выступать за дальнейшее развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", - отмечено в поздравительной телеграмме Главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Халтмаагийн Баттулге крепкого здоровья, успехов в его государственной деятельности, а народу Монголии - развития и благополучия.