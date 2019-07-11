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Школьники КР поедут в Париж на олимпиаду по химии

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- ВБ
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Сборная школьников готовится к 51-й Международной Менделеевской Олимпиаде по химии, которая пройдет с 21 по 30 июля этого года в Париже. Об этом информирует пресс-служба Министерство образования и науки КР:

По данным ведомства, подготовка организована в рамках летней школы-лагеря в Иссык-Кульском учебно-воспитательном комплексе "Кут билим".

"В работе школы-лагеря, которая ориентирована на углубленное изучение химии, участвуют одаренные ребята со всех регионов страны Лекции им читают ведущие специалисты Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова – кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии А.В. Леванов и кандидат химических наук, научный сотрудник кафедры органической химии Ю. Н. Котовщиков. Занятия чередуются с выездами в горы", - говорится в сообщении МОН КР.


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URL: https://www.vb.kg/379807
Теги:
Министерство образования, Франция, школа, Иссык-Куль
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