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В Бишкеке начали проводить рейд по незаконному поливу огородов

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- ВБ
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Контролёры производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" провели подворовой рейд по незаконному дневному поливу приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-службы столичного муниципалитета.

По данным мэрии, инспекция прошла в двух столичных районах – Свердловском и Первомайском.

В ходе рейда были выявлены недобросовестные горожане - абоненты, которые осуществляли полив в дневное время, что является нарушением. Им выписаны штрафы в размере 3952.80 сомов. Кроме того, во время рейда выявлены и злостные неплательщики за питьевую воду.

Аналогичные рейды в ближайшее время будут проведены в Ленинском и Октябрьском районах.

Напомним, что недавно мы упростили процедуру выдачи разрешения на полив питьевой водой зелёных насаждений в ночное время суток с 00:00 до 5:00 часов утра.

Теперь жители частного сектора могут не обращаться в предприятие, не стоять в очередях, тратя своё время, а произвести оплату через почту, терминалы, электронный кошелёк, то есть любым удобным способом и автоматически получить разрешение от ПЭУ "Бишкекводоканал" на полив только в ночное время.

Сумма, подлежащая к оплате, рассчитана исходя из расчёта среднестатистической площади полива 1,5 сотки или 150 м2, что составляет за 1 месяц – 148,17 сомов, а за поливной сезон, с мая по сентябрь – 740,83 сомов.

Дорогие горожане! В случае если ваша площадь не соответствует 1,5 сотки, то вы вправе обратиться в абонентный отдел предприятия для корректировки площади и суммы начисления по факту:

- Свердловский район – 0 312 59-55-90;

- Октябрьский район – 0 312 59-51-61;

- Первомайский район – 0 312 56-60-86;

- Ленинский район – 0 312 56-60-12.


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URL: https://www.vb.kg/379811
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, проверки, Бишкек, Кыргызстан
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