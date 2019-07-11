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В Кыргызстане открылся сезон охоты на сурков

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- ВБ
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В Кыргызстане открылся сезон охоты на сурка. Соответствующий приказ подписал директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Абдыкалык Рустамов. Об этом сообщает пресс-служба госагенства.

Согласно приказа главы ГАООС и ЛХ Рустамова сроки охотничьего сезона на добычу сурка продлится с 6 июля по 1 сентября 2019 года.

Мероприятия проводится в целях рационального использования ресурсов сурка, его охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории Кыргызстана.

На территории Кыргызстана обитает три вида сурка: сурок серый, сурок красный и сурок Мензбира, занесенный в Красную книгу.

В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане сурков составляет 345 тысяч 554 голов.

За 2016 год численность серого сурков составляла 91 тысяч 705, в 2017 году -124 тысячи 294, в 2018 году-132 тысячи 635, а в 2019 году численность серого сурка составила 159 тысяч 66 голов.

Численность красного сурка за 2016 год составляла 169 тысяч 910 голов, в 2017 году-166 тысяч 553, в 2018 году-164 тысячи 304, а в 2019 году численность красного сурка составила 174 тысяч 37 голов.

Численность сурков Мензбира, занесенного в Красную книгу Кыргызстана, за 2016 год составляла 13 тысяч 96 голов, в 2017 году-12 тысяч 414, в 2018 году-13 тысяч 114, а в 2019 году их численность составила 12 тысяч 451 голов.


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URL: https://www.vb.kg/379812
Теги:
лицензия, охота, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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