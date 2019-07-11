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Суд по ТЭЦ. ТВЕА существенно завысила цену деталей

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- ВБ
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Сегодня, 11 июля, в Свердловском районном суде состоялось судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает Отдел информации и связи с общественностью Генеральной прокуратуры КР.

Во второй половине дня допрашивается один из 86 свидетелей заместитель главного инженера ТЭЦ - Н. Курманбеков.

При допросе государственным обвинителем, свидетель пояснил суду, что он возглавлял рабочую комиссию из 46 человек, которая составила акт с множеством замечаний к китайской стороне.

Далее, в ходе допроса пояснено, что цели модернизации на момент аварии не достигнуты в полном объеме.

Ранее, в первой половине процесса, суд допросил бывшего директора ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу, который проходит в качестве свидетеля.

Государственное обвинение обратилось к свидетелю с просьбой рассказать про химический цех.

Свидетель пояснил, что возглавляемая им группа подготовила техническое задание, которое было направлено в "Электрические станции". Далее оно было утверждено Жолдошбеком Назаровым.

Свидетель добавил, что в виду отсутствия ТЭО группа не могла дать заключение.

Так же он отметил необходимость определения экспертами выдачи химобессоленной воды действующим химическим целом и при недостаточной выдаче строительства нового химического цеха, что было указано в техническом задании.

Свидетель пояснил, что сумма в размере 386 млн. долларов установлена без проектно-сметной документации.

В последующем, при ознакомлении с ценовой разбивкой, обнаружено, что ТВЕА существенно завысила цену деталей. В качестве примера были приведены общеизвестные плоскогубцы за 600 долларов.


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URL: https://www.vb.kg/379817
Теги:
суд, Бишкек, Кыргызстан, ТВЕА, ТЭЦ, Электрические станции
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