Кавалерийский взвод милиции начал патрулировать в Бишкеке

Кавалерийский взвод ППСМ ГУВД г. Бишкек является самым необычным подразделением столичной милиции, привлекающий позитивное внимание горожан и особенно детей, которые с восторгом и восхищением смотрят на красивых лошадей, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В настоящее время сотрудники кавалерийского взвода бишкекской милиции патрулируют городские лесопарковые зоны, а также обеспечивают безопасность граждан и гостей столицы на проводимых различных массовых мероприятиях.

Вчера кавалеристы столичной милиции патрулировали на территории Карагачевой рощи г.Бишкек, каких-либо фактов нарушения общественного порядка зафиксировано не было.