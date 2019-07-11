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Кавалерийский взвод милиции начал патрулировать в Бишкеке

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- ВБ
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Кавалерийский взвод ППСМ ГУВД г. Бишкек является самым необычным подразделением столичной милиции, привлекающий позитивное внимание горожан и особенно детей, которые с восторгом и восхищением смотрят на красивых лошадей, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В настоящее время сотрудники кавалерийского взвода бишкекской милиции патрулируют городские лесопарковые зоны, а также обеспечивают безопасность граждан и гостей столицы на проводимых различных массовых мероприятиях.

Вчера кавалеристы столичной милиции патрулировали на территории Карагачевой рощи г.Бишкек, каких-либо фактов нарушения общественного порядка зафиксировано не было.


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URL: https://www.vb.kg/379819
Теги:
ГУВД, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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