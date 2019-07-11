Электронное билетирование. Китайская компания обратилась в прокуратуру

В этом году Бишкекская мэрия провела тендер на реализацию проекта "Электронное билетирование". В тендере участвовали три компании, одна из которых китайская фирма "Шанхай Шенту" предложила наименьшую цену – 0,52 цента. При этом она успела даже перечислить в качестве предоплаты Управлению городского транспорта мэрии Бишкека 150 млн долларов. Об этом сообщает издание Багыт.kg.

Тем не менее, продолжает СМИ, победителем была объявлена швейцарская компания BPC AG, которая предложила более завышенную цену в 0,70 центов.

"Третья компания ЗАО "Золотая Корона" вначале предложила цену – 0, 88 центов, но позже у себя на сайте поменяла ее на 0,49 центов. Однако в расчет этот факт не был взят.

Китайская компания "Шанхай Шенту" не согласившись с результатами комиссии, написала заявление в прокуратуру о нарушениях при проведении тендера. По этому факту городская прокуратура начала проверку, которая выявила ряд нарушений и направила свои выводы в Министерство финансов для подтверждения. Кроме того, было указано, что швейцарская компания не имеет опыта реализации подобных проектов", - пишет отечественная газета.

В генпрокуратуре, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, подтвердили, что действительно 30 апреля этого года в прокуратуру Бишкека поступило заявление от представителя ОсОО "Интеллектуальные системы Шанхай Шенту" о нарушениях правил и процедур при проведении тендера на реализацию проекта "Электронное билетирование".

- По данному заявлению Бишкекской прокуратурой была произведена проверка и были выявлены нарушения процедурного характера при реализации данного проекта. Имеется в виду нарушение требований Закона КР "О государственно-частном партнерстве", а также правил проведения тендера.

Помимо этого, 21 июня 2019 года прокуратура города Бишкек направила в Министерство финансов само это обращение о принятии мер в отношении виновных лиц по фактах нарушения правил и процедур при проведении тендера. Городская прокуратура просит Минфин предоставить заключение о том, являются ли выявленные нарушения существенными и повлияли ли они на результаты проведенного тендера, - пояснили в прокуратуре.

Стоит отметить, что ранее столичная мэрия сообщала, что по результатам рассмотрения тендерных документов победителем определена швейцарская компания BPC AG, которая заявила наименьшую цену - 0,49 сомов и максимально соответствует требованиям по квалификации.