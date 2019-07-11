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Мэрия Бишкека просит водителей соблюдать Закон о государственном языке

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- ВБ
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Накануне в управлении городского транспорта мэрии Бишкека прошло совещание с руководителями частных фирм-перевозчиков и с участием представителя УОБДД ГУВД Бишкека, на котором обсуждался вопрос применения государственного языка в общественном транспорте столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Руководители фирм получили исчерпывающие разъяснения, что всю информацию, размещаемую в транспорте необходимо обязательно дублировать и на государственном языке.

Не обошлось и без обсуждения вопросов соблюдения правил дорожного движения и повышения культуры обслуживания водителями общественного транспорта.

"Дорогие горожане! По всем возникающим вопросам, связанным с работой транспорта, в том числе и по соблюдению норм Закона о государственном языке просим обращаться по номерам:

- 0555330031 – для обращений через приложение WhatsApp по работе троллейбусов;

- 0312 53 36 48 –по работе микроавтобусов;

- 0312 53 48 24, 53 18 17 – по работе автобусов.

Свои обращения вы можете также оставлять в Call-центре муниципалитета. по номерам: 1840 и 1850, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185.

Ваши жалобы принимаются и через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу. Для пользователей приложения доступны разделы по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, строительства дорог, работе социальных учреждений, озеленения и благоустройства и другие. Также горожане могут оставить свои предложения в разделе "Официальный канал мэрии г. Бишкек"", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/379824
Теги:
кыргызский язык, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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