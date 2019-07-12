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В частном доме Бишкека производили контрафактную продукцию под брендом "АЮ"

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- Оксана Гут
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Выявлена преступная группировка, промышлявшая незаконным изготовлением и сбытом кустарной ликероводочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Сотрудниками ГСБЭП при ПКР совместно с Управлением по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлена преступная группировка, осуществляющая незаконное изготовление и реализацию кустарной водочной продукции, с сомнительными акцизными марками.

В УГСБЭП по городу Бишкек с заявлением обратился представитель бренда "АЮ" о принятии мер в отношении неизвестных лиц изготавливающих и реализовывающих контрафактную алкогольную продукцию под указанным брендом.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 229 ч.1 (незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было выявлено, что некие лица в частном доме кустарным способом изготавливают ликероводочную алкогольную продукцию, которую в дальнейшем реализовывают на территории Ошского рынка города Бишкек.

В связи с чем, 10 июля текущего года на основании постановления следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека был произведен санкционированный обыск в жилом доме, расположенном в районе рынка "Кудайберген". В ходе обыска было обнаружено самодельное оборудование (пластиковая бочка), крупная партия готовой контрафактной алкогольной продукции (готовая к реализации "С серебром", "Беленькая", "Главспирт"), неиспользованные акцизные марки сомнительного происхождения в количестве около 1 тысячи штук, а также маркировочные наклейки следующих наименований: "Беленькая", "Булька", "Главспирт", "Consul", а также от коньячной продукции: "Бишкек", "Семетей" и "Кыргызстан".

В настоящий момент ГСБЭП совместно с Управлением по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводит соответствующие мероприятия по установлению других соучастников вышеуказанных лиц. Также по изъятию из оборота недоброкачественной суррогатной алкогольной продукции подпольной выработки, не соответствующей законом установленным нормам производства и угрожающей здоровью и жизни населения.

- Уважаемые граждане, если вам стали известны факты незаконного изготовления и сбыта поддельной алкогольной продукции, иные факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности или нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры или факты коррупционных проявлений, вы можете обратиться в ГСБЭП по прямому номеру 1955, - отмечают в пресс-службе Финпола.


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Теги:
алкоголь, подделка, уголовная ответственность, ГСБЭП, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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