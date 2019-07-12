Отныне мэр Бишкека сам будет назначать руководителей МТУ

В столичном муниципалитете состоялось рабочее совещание руководителя аппарата Балбака Тулобаева с начальниками муниципальных территориальных управлений.

Руководитель аппарата довел до сведения глав МТУ, что отныне их деятельность будет под контролем не только акимиатов, но и центрального аппарата муниципалитета. Руководители управлений будут назначаться распоряжением мэра.

Он озвучил и проблемы, связанные с работой МТУ: слабая поддержка горожан на уровне МТУ, недостаточное взаимодействие со структурными подраздедениями в решении вопросов, связанных с санитарной очисткой, поливом, озеленением, благоустройством, вопросами социального блока и других.

Особое внимание было заострено на жалобах горожан, которые поступают в муниципалитет касательно деятельности сотрудников МТУ, низком уровне кадров, высокой текучести, слабой активности начальников управлений в решении проблем, которые можно и нужно решить на местах в оперативном порядке.

Главным требованием, которое предъявил Балбак Тулобаев, явилось прекращение любых вмешательств в земельные вопросы со стороны МТУ в части содействия в предоставлении земельных участков под объекты облегчённого типа.