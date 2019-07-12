Жээнбеков обсудил с Путиным предстоящий саммит ОДКБ в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 июля, по завершении своего официального визита в Швейцарию, с однодневным рабочим визитом посетил г. Москва, Российская Федерация.

В рамках визита он встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Это является очередной встречей Глав двух государств, согласно ранее заложенной традиции двухсторонних встреч данного формата.

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин сверили часы по ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента России в Кыргызстан, в том числе по организации и проведению мероприятий, в рамках объявленного перекрестного 2020 года Кыргызской Республики в Российской Федерации и наоборот.

Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Саммит ОДКБ состоится 28 ноября 2019 года в г. Бишкек.