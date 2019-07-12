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Экс-губернатор Баткенской области предложил обменять кыргызов на таджиков

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- Екатерина Улитина
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Откладывая решения приграничных вопросов, Кыргызстан рискует потерять Баткенский и Лейлекский районы Баткенской области. Об этом сегодня во время круглого стола рассказал бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев.

- Метод затягивания вопросов по делимитации и демаркации границ играет на руку нашим соседям. С каждым годом их становится больше. Таджиков уже 9 млн человек, а нас всего 6 млн. Нельзя дальше откладывать решение приграничных вопросов, нужно как можно скорее. Иначе Кыргызстан рискует потерять Баткенский и Лейлекский районы. Посмотрите на Ливию, Сирию, Украину - вот к чему приводят нерешенные приграничные вопросы, - говорит Мамат Айбалаев.

Он отметил, что очевидная проблема Кыргызстана в переговорах - это слабая экономика.

- Чем беднее страна, тем меньше ее уважают соседи. Наши первые руководители не смогли решить приграничные конфликты и развалили экономику. И все же не надо боятся решать этот вопрос, - отметил экс-глава Баткенской области.

Решение вопроса он видит в обмене гражданами. Так как сам Айбалиев проживает в Баткенском районе, то он уверен, что этнические кыргызы готовы переехать в Кыргызстан, так же как и таджики согласятся жить в Таджикистане.

Отметим, Кыргызстан до сих пор не согласовал около 200 км государственной границы с Узбекистаном и около 400 км с Таджикистаном. Из-за того, что линия границ не определена между местными жителями вспыхивают конфликты на бытовой почве, которые приводят к деревами.


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URL: https://www.vb.kg/379830
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан, конфликт, Кыргызстан
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