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В Балыкчинской больнице при операциях применялись просроченные лекарства

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- Оксана Гут
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В Балыкчинской территориальной городской больнице изъяли партию просроченных сильнодействующих лекарств, которые использовались во время операций. Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

Отмечается, что всего было изъято две коробки по 50 ампул препарата "Ардуан", срок годности которых истек еще в июне.

Изъятие происходило 10 июля сотрудниками Финансовой полиции и прокуратуры города Балыкчы на основании заявления гражданина.

У обратившихся в редакцию есть подозрения, что виновные в такой халатности могут избежать наказания.

В ГСБЭП редакции неофициально подтвердили, что жалоба на Балыкчинскую территориальную больницу по поводу использования просроченных лекарств действительно была. Но подробная информация уточняется.

Для справки:

"Ардуан" является недеполяризующим миорелаксантом. Он оказывает мышечно-расслабляющий эффект и применяется для релаксации мышц при хирургических вмешательствах разного типа, в том числе при операциях на сердце, а также при акушерско-гинекологических операциях. Вводят "Ардуан" внутривенно.

В описании препарата четко сказано, что его нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.


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URL: https://www.vb.kg/379831
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, лекарства, уголовная ответственность, халатность, ГСБЭП, безопасность, Кыргызстан, больница, Генеральная прокуратура, Минздрав, прокуратура
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