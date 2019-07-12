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Внимание! Милиция просит помощи в опознании трупа мужчины

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- Оксана Гут
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области просит помощи в опознании трупа мужчины.

26 июня в 13:00 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что на северной стороне н/с "Алтын-Ордо", расположенной в селе Новопавловка, на южном берегу БЧК обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской национальности.

Тело мужчины, возраст которого примерно 55-60 лет, без признаков насильственной смерти.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие черно-коричневые имеется лысина, глаза карие узкие.

Был одет: белая рубашка с синими полосками, спортивный костюм черного цвета с надписью "Адидас", черные брюки, кроссовки черного цвета.

На шее веревка толщиной 1мм с металлическим ключом.

Особых примет нет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят оказать содействие по установлению личности неопознанного трупа мужчины и позвонить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(312) 60-75-13, 0(709) 88-07-31.


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URL: https://www.vb.kg/379834
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, труп, Кыргызстан
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