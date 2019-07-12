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28-летний водитель Volkswagen Golf насмерть сбил мужчину

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- Оксана Гут
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В Ысык-Атинском районе ночью произошел смертельный автонаезд. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Сегодня, 12 июля, примерно в 1:30 часа на 49-м км автотрассы Бишкек - Нарын - Торугарт водитель 1991 г.р. на автомашине Volkswagen Golf, двигаясь с запада на восток, совершил наезд на пешехода. Мужчина азиатской национальности на вид лет 30-35-ть от полученных травм скончался на месте.

Водитель с места происшествия не скрывался, его машина водворена на штрафстоянку. Причину произошедшего должны выяснить назначенные экспертизы.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Следствием занимается УВД Ысык-Атинского района.


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URL: https://www.vb.kg/379836
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд
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