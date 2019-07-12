В Нарынской области высоковольтные провода проходят прямо надо дорогой

На одном из высокогорных джайлоо Ат-Башинского района Нарынской области высоковольтные провода касаются, практически, земли. С этой жалобой местная жительница Атыркуль Жумашева обратилась к председателю ОО "Элет койгойу" Марипе Алыйкулове. Об этом редакции VB.KG рассказала сама активистка.

По ее словам, видео и снимки этих проводов уже отправили в аппарат правительства.

- Необходимо также донести эту проблему до полномочного представителя правительства в Нарынской области. На видео вы же видите, что провода свисают прямо над дорогой, и пока не случилось непоправимое, необходимо оперативно принимать меры, - сказала Алыйкулова.