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В Нарынской области высоковольтные провода проходят прямо надо дорогой

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- Бакыт Стамов
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На одном из высокогорных джайлоо Ат-Башинского района Нарынской области высоковольтные провода касаются, практически, земли. С этой жалобой местная жительница Атыркуль Жумашева обратилась к председателю ОО "Элет койгойу" Марипе Алыйкулове. Об этом редакции VB.KG рассказала сама активистка.

По ее словам, видео и снимки этих проводов уже отправили в аппарат правительства.

- Необходимо также донести эту проблему до полномочного представителя правительства в Нарынской области. На видео вы же видите, что провода свисают прямо над дорогой, и пока не случилось непоправимое, необходимо оперативно принимать меры, - сказала Алыйкулова.


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URL: https://www.vb.kg/379839
Теги:
Нарынская область, правительство, активисты, Марипа Алыйкулова, Электрические станции
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