Муфтият обвинили в безответственности и халатности

В Кыргызстане создается общественно-государственная комиссия для проверки разрешительных документов, условий производства, хранения и реализации продуктов питания на рынках и производителей всех населенных пунктов Кыргызстана, включая сам Бишкек. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" Болотбек Батилов.

По его словам, причиной данной инициативы стал тот факт, что продовольственные рынки не контролируются в связи с введенным на 2 года мораторием на проверки бизнеса.

- Комиссия, общественность и представители масс медиа стали свидетелями того, как торговцами стихийного рынка грубо нарушаются права потребителей. Мало того, что они не подчиняются государственным органам, так они создали де-факто экономический и юридический анклав для коррупционных схем. Это создало общественный резонанс. Мораторий на 2 года подрывает продовольственную безопасность страны, охрану здоровья и входит в противоречие с Конституцией КР, где прописано, что высшими ценностями являются сам человек, его жизнь, здоровье, права и свободы, - отметил Батилов.

В общественно-государственную комиссию войдут, как представители общественности, так и государственных органов.

- В настоящий момент идет согласование с госорганами, включая Налоговую службу, санэпидемстанцию, МВД, ГКНБ и так далее. То есть общественно-государственная комиссия в полном составе будет объезжать рынки и производственные места для проверки, - сказал активист.

Также члены общественно-государственной комиссии, продолжил собеседник редакции, хотели бы видеть в своем составе представителей муфтията, которые ответственны за продукцию, выпускаемую под сертификатом "Халал".

- Прикрываясь различными международными стандартами качества и фиктивными сертификатами "Халал" некоторые производители продуктов питания манипулируют сознанием потребителей и искусственно создают преграду против контроля со стороны государства и гражданского общества. В этом плане ответственность несет сам муфтият, который и выдает эти сертификаты. Очень часто мы сталкивались с продукцией, имеющей сертификат "Халал", но при этом не отвечающая элементарным требованиям санитарии. Я уже не говорю про требования самого ислама. К примеру, сертификат "Халал" дают колбасным цехам, в котором одновременно выпускают и свинину. В том же Израиле и других странах выпуск кошерной еды строго отслеживается и только при соблюдении всех требований дается сертификат. По этой причине там даже сами мусульмане очень доверяют выпускаемым кошерным продуктам, - отметил глава общественной организации.