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Школу "Газпрома" не откроют в сентябре?

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- Екатерина Улитина
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Школа в Бишкеке, построенная на средства ОсОО "Газпром Кыргызстан", может не начать работать в сентябре. В пресс-службе Бишкекского городского кенеша VB.KG сообщили, что на последнем заседании мэрия отозвала проект постановления о передаче школы в оперативное управление "Газпрому". Таким образом вопрос, кому принадлежит школа, и кто будет ее финансировать остается открытым.

- На последней сессии БГК мэрия отозвала проект о передаче школы. Пока новый проект не внесен на рассмотрение, - рассказали в пресс-службе.

В горкенеше уточнили, что даже если проект постановления внесут, то депутаты рассмотрят его не раньше сентября, так как до конца августа у них каникулы.

Тем временем, источники в мэрии сообщают, что готовится новый документ и депутатов могут попросить собраться на внеочередную сессию уже в августе. Если проект одобрят, то школа откроет двери 1 сентября. При этом не исключают, что учебное заведение будет закрыто до тех пор, пока не найдется вариант, который устроит всех, и при этом не будет противоречить законам.

Напомним, "Газпром" в рамках социальной-программы "Газпром - детям" построил в микрорайоне "Асанбай" школу на 960 мест. Современное здание, развитая инфраструктура, образовательный потенциал и интерактивные возможности новой школы уникальны для Кыргызстана. Однако, когда строительство близилось к завершению выяснилось, что содержать школу мэрии Бишкека не по карману. Поэтому предлагается передать учебное заведение в управление "Газпрому". Компания намерена сделать обучение платным - 22 тысячи в месяц. Предусматривается оставлять 25% мест для бюджетников: 10% для детей с инвалидностью, 10% для детей из малообеспеченных и многодетных семей и 5% - для талантливых детей.


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URL: https://www.vb.kg/379842
Теги:
Бишкекский горкенеш, Газпром, мэрия, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан
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