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Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с премьер-министром Казахстана

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с главой правительства Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшим в страну с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсуждили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего взаимодействия по широкому спектру направлений.

Мухаммедкалый Абылгазиев тепло поприветствовал гостя на кыргызской земле и выразил уверенность в том, что официальный визит Премьер-министра Казахстана придаст мощный импульс дальнейшему развитию двустронних отношений.

"Укрепление стратегического партнерства с братским Казахстаном является одним их приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Хотел бы отметить, что кыргызско-казахстанские отношения развиваются на должном уровне, активно поддерживается политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, которые несомненно способствуют содержательному наполнению двустороннего партнерства. В текущем году Президенты наших стран провели две встречи, на которых подтвердили твердую решимость развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные принципы дружбы, братства, союзничества и союзнического партнерства. Сегодня вы совершаете свой официальный визит в Кыргызстан, и пользуясь этой возможностью, мы проводим заседание межправительственного совета. Мы перед собой ставим большую цель – обеспечить продвижение актуальных вопросов двусторонней повестки", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном.

"У нас есть формат ЕАЭС, где мы сотрудничаем в многостороннем формате и надо сказать, что по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества мы находим общее понимание всех текущих вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, - заявил Аскар Мамин. - Мы придаем особое значение сегодняшнему заседанию межправительственного совета и уверены, что в рамках заседания мы выработаем общие подходы по развитию актуальных вопросов двусторонних отношений. Прошлый год мы завершили ростом товарооборота, но в тоже время мы считаем, что потенциал развития двусторонней торговли намного выше, и со своей стороны мы готовы к рассмотрению всех актуальных вопросов для решения которых необходимо принятие соответствующих документов. Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов нашей совместной повестки, поэтому считаем, что заседание даст хороший импульс развитию двусторонних отношений, и ту задачу, которая ставится перед правительством - доведение товарооборота в краткосрочный период как минимум до 1 млрд. долларов США. Думаю, это вполне достижимые задачи", - отметил Аскар Мамин.


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URL: https://www.vb.kg/379843
Теги:
визит, Казахстан, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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