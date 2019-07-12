Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Пограничники в Джалал-Абадской области уничтожили более 2700 кг конопли

137  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 11 июля 2019 года, пограничники Управления ГПС КР по Жалал-Абадской области обнаружили и уничтожили более 2700 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий, проводимых в рамках международной антинаркотической операции "Паутина", пограничники в местности Курама (Жалал-Абадская область) и Жаңы-шаар (Ала-Букинский район) обнаружили посевы дикорастущей конопли вблизи государственной границы.

После комиссионного обследования, проведенного при участии сотрудников МВД, ГКНБ КР и представителей органов местной власти, дикорастущая конопля общим весом более 2700 кг. была уничтожена (сожжена).

Всего за неделю только на кыргызско-узбекском участке государственной границы в Жалал-Абадской области было уничтожено более 4 тонн 200 кг. дикорастущей конопли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379844
Теги:
граница, Кыргызстан, конопля, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  