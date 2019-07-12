Пограничники в Джалал-Абадской области уничтожили более 2700 кг конопли

Вчера, 11 июля 2019 года, пограничники Управления ГПС КР по Жалал-Абадской области обнаружили и уничтожили более 2700 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий, проводимых в рамках международной антинаркотической операции "Паутина", пограничники в местности Курама (Жалал-Абадская область) и Жаңы-шаар (Ала-Букинский район) обнаружили посевы дикорастущей конопли вблизи государственной границы.

После комиссионного обследования, проведенного при участии сотрудников МВД, ГКНБ КР и представителей органов местной власти, дикорастущая конопля общим весом более 2700 кг. была уничтожена (сожжена).

Всего за неделю только на кыргызско-узбекском участке государственной границы в Жалал-Абадской области было уничтожено более 4 тонн 200 кг. дикорастущей конопли.