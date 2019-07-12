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Возить грузы через границу РК станет проще - итоги переговоров премьеров

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- Екатерина Улитина
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По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Кыргызстана достигнуты договоренности о либерализации пропускного режима для грузоперевозчиков из Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кыргызского правительства Адилет Султаналиев.

Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин договорились о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны транзитом через Казахстан. Ранее были сняты все вопросы в области ветеринарного сотрудничества, - отметил ‬Адилет Султаналиев.

Напомним, сегодня Бишкек с официальным визитом прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.


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URL: https://www.vb.kg/379845
Теги:
визит, граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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