Возить грузы через границу РК станет проще - итоги переговоров премьеров

По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Кыргызстана достигнуты договоренности о либерализации пропускного режима для грузоперевозчиков из Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кыргызского правительства Адилет Султаналиев.

Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин договорились о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны транзитом через Казахстан. Ранее были сняты все вопросы в области ветеринарного сотрудничества, - отметил ‬Адилет Султаналиев.

Напомним, сегодня Бишкек с официальным визитом прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.