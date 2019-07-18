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Сотрудники ГРС помогали завозить в КР дорогие авто без растаможки

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- Екатерина Улитина
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Сотрудников госучреждения "Унаа" при ГРС уличили в создании коррупционной схемы, по которой в Кыргызстан завозили дорогие автомобили без уплаты таможенных сборов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

АКС ГКНБ на протяжении месяцев расследуют уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц Департамента регистрации транспортных средств при Государственной регистрационной Службе (ГРС) (в настоящее время Государственное учреждение "Унаа" при ГРС), которые в сговоре с заинтересованными лицами организовали устойчивую коррупционную схему по легализации автотранспортных средств ввезенных на территорию КР без уплаты причитающихся таможенных платежей из стран не входящих в Таможенный союз (Прибалтики, США, Грузии) в ущерб доходной части государственного бюджета.

С начала июля были задержаны две автомашины марки "Лексус" и "Шевроле", которые были завезены на территорию КР по вышеуказанной коррупционной схеме.

Предварительный ущерб от ввоза и регистрации указанных автомашин на территорию КР составляет 2 млн. 608 тысяч сомов.

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и устанавливается причастность сотрудников ГРС к коррупционным схемам по незаконной регистрации и постановки авто на учет.


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URL: https://www.vb.kg/379846
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, Кыргызстан, автомобили
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