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Ата Мекен: Не продолжают ли политические преследования уже новые власти?

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- ВБ
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Накануне рассмотрения уголовного дела экс-депутата Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам в Верховном суде, которое состоится 16 июля этого года, партия "Ата Мекен" распространила свое обращение к президенту:

"Уважаемый Сооронбай Шарипович

Политическая партия "Ата Мекен", более 25 лет боролась за утверждение в нашей стране подлинной демократии, торжества закона и справедливости.

Наша партия была в авангарде борьбы против семейного правления и диктатуры Акаева, боролась против семейно-кланового правления К.Бакиева и организованной, преступной диктатуры А. Атамбаева.

Все эти годы партия стойко выносила репрессии, притеснения, нападки. Мы знали, что наши цели благородны и мы готовы были идти на любые жертвы для установления демократического, правового государства, и всегда чувствовали и чувствуем до сих пор поддержку народа в этой борьбе.

Все эти годы во главе этой борьбы шел наш лидер – Омурбек Черкешович Текебаев. Он прошел через многие испытания: матрешка гейт, подлоги при подсчете голосов, угрозы, нелепые обвинения в мародерстве и "Белиз гейте", незаконное отстранение от выборов, и многое другое. История и время четко расставила все на свои места.

Однако, используя грязного иностранного афериста, имеющего конфликты законом и осужденного на своей родине, подтасовывая и подделывая улики, игнорируя доказанные и подтвержденные многочисленными свидетелями факты, оказывая преступное давление на следствие и судей, режим Атамбаева смог посадить в тюрьму наших товарищей и лидеров Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова.

После смены власти, когда все аферы и преступления Атамбаева вышли наружу, и парламент лишил его неприкосновенности, в чем частично и заслуги наших депутатов, а также многочисленные заявления Омурбека Текебаева, сделанные им ранее и сейчас, мы надеялись, что факты заставят наших служителей Фемиды вынести единственно справедливое решение – полностью оправдать О.Текебаева и Д.Чотонова.

Однако суды, как будто находясь под гипнозом Атамбаева продолжают игнорировать все аргументы и доводы наших адвокатов, родственников и свидетелей среди, которых политики и чиновники высокого ранга, которым Вы не можете не доверять!

16 июля состоится очередной суд по делу Текебаева Омурбека, человека, который практически отдал свою жизнь становлению и развитию Кыргызской Республики, неоднократно "вытаскивая" страну из политических кризисов.

В этих условиях, партия "Ата-Мекен", учитывая Ваши неоднократные заявления о необходимости построения правового и справедливого государства, о необходимости торжества закона, просим Вас обеспечить справедливое и непредвзятое рассмотрение данного дела, с учетом всех фактов.

Вот уже два года как мы избавились от диктатуры человека, возомнившего себя выше всех законов, человеческих и божьего, считавшего что только он один знает правильный путь развития страны и, не считавшегося ни с чем и с ни с кем.

Теперь, когда Атамбаев сам под угрозой следствия заперся в своем доме, а его вершители судебных дел (Арабаев, Жолдубаева и Сегизбаев) либо сами под следствием, либо попрятались, то возникает вопрос: почему продолжаются репрессии против Текебаева и Чотонова? Мы уже не можем оправдывать нахождение наших товарищей в тюрьме репрессиями и преследованиями со стороны Атамбаева.

Члены нашей партии, наши сторонники, многие кыргызстанцы, задаются вопросом: не продолжается ли политика политического преследования Текебаева Омурбека и Дуйшена Чотонова, уже новым властями? Если это так, то значит идет преследование всей нашей партии и ее сторонников?

Несмотря на то, что мы остаемся конструктивной оппозицией, наша партия и члены ее депутатской фракции полностью поддержали Ваш курс на обновление общества, на реформу судебной и правоохранительной системы, на построение современного и передового государства, где главным будет закон и права человека.

Вы лично знаете этих людей по совместной борьбе с семейно-клановым режимом Бакиева, Вы были вместе во время сложных событий 2010 года. Вы лично верите в абсурдность этих обвинений? Никто уже в стране не верит решениям атамбаевских судов.

Вы неоднократно, публично говорили о том, что Вы не вмешиваетесь в судебные процессы, поэтому от Вас не зависит, какие решения принимаю суды. Мы абсолютно согласны с Вами, но мы требуем обеспечить справедливое судебное решение, а не решение, которое продиктованное, все еще зависимыми судами.

Ничто не может быть ценнее человеческой жизни и играть с судьбами людей коварным способом может отразится бумерангом. Помогите невиновным, сидящим сегодня в заключении вернуться к своим семьям, к своим детям, к своим родным, к своему народу!"


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URL: https://www.vb.kg/379849
Теги:
Ата Мекен, Верховный суд, Кыргызстан, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков
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