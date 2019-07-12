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Мамытканов: Кыргызстану нужно ждать еще одной аварии в энергосистеме

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- Оксана Гут
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10 июля заместителем председателя правления Национального энергохолдинга КР был назначен Эркин Суеркулов. Ранее с апреля 2018 года он являлся заместителем генерального директора ГП "Кыргыз почтасы". У многих экспертов возник вопрос, как опыт работы на почте поможет Суеркулову на руководящем посту стратегической отрасли?

А на следующий день появилась новость о том, что его "соратник" Урматбек Джакыпбеков, также с 2018 года занимающий пост замглавы госпредприятия "Кыргыз почтасы", является куйобала (зять – ред.) Азиза Абылгазиева – родного брата премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Это может объяснить такое странное кадровое назначение, считает политолог, ранее возглавлявший отдел ГКНБ по экономическим преступлениям, Максат Мамытканов.

- То, что родственники премьер-министра работают в "Кыргыз почтасы" подтверждено и назначение соратника его родственника наталкивает на определенные мысли. С почты назначить в Нацэнергохолдинг – в кадровой иерархии это прыжок через две головы. Такой карьерный рост совершить просто так незнакомому человеку практически невозможно в нашей стране, - отметил в разговоре с VB.KG Мамытканов.

Кадровая "шизофрения" - называет эксперт последние назначения в сфере энергетики. Происходит это, как уверен он, из-за того, что кадровый потенциал в стране фактически уже полностью истощен.

- Те кадры, которые сейчас работают – это старые кадры, которые формировались еще в самые коррумпированные время акаевской, бакиевской власти. Они работают по старинке и ничего нового привнести не могут, они не понимают, как можно модернизировать, развивать энергосистему. Молодых кадров, которые могли бы это потянуть фактически не готовят. Молодежь бежит из энергетики. Самый молодой кадр, которого Алмазбек Атамбаев пытался взрастить – Калиев – все знаем, где он сейчас находится (Айбек Калиев - экс-председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" - ред.). Ситуация патовая, - отмечает собеседник.

Чтобы вывести энергетическую систему из кризиса необходимо заниматься подготовкой кадров, нужна долгосрочная стратегия и новая команда, понимающая, что нужно сделать в первые годы, в ближайшие пять и десять лет. Но такую задачу никто не хочет выполнять, более того ее никто не ставит, заявляет Максат Мамытканов.

- Фактически в стране идет выполнение программы МВФ (Международный валютный фонд – ред.) и Всемирного банка, чтобы полностью произвести разгосударствление энергетики и отдать все в частные руки. Поэтому все акционировано, распродано, внедрены посреднические компании, занимающиеся перепродажей электроэнергии. Всю энергосистему разобрали на запчасти, чтобы побыстрее она обанкротилась. И потом за счет неподъемных долгов ее передать кредиторам, - рассуждает политолог.

С таким кадровым потенциалом, управлением и менеджментом, и плюс ценой на электроэнергию, которая не покрывает расходы энергосистемы, отрасль неминуемо ждет коллапс.

- То, что произошло на ТЭЦ прошлой зимой - это цветочки, а то, что может произойти на ГЭСах – Токтогулке чревато серьезными последствиями. А ждать еще одной аварии нужно, это уже запрограммировано, - заключил Мамытканов.


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URL: https://www.vb.kg/379851
Теги:
ГЭС, кадры, назначение, отключение электроэнергии, правительство, Кыргызстан, энергетический коллапс в Кыргызстане, Максат Мамытканов, авария, Минэнергопром, НЭСК, Электрические станции, Мухамметкалый Абулгазиев
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