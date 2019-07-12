За повышение квалификации чиновников КР заплатят более 7,5 млн сомов

Академии государственного управления при президенте КР объявила конкурс на закупку услуг по обучению государственных и муниципальных служащих на 2019 год. Соответствующее объявление появилось на официальном портале госзакупок.

В частности, за курсы переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, лиц, занимающих государственные и политические муниципальные должности, а также за разработку учебных модулей государство готово заплатить 7 млн 583 тыс 680 сомов.

Обучение будут проходить от пятисот до тысячи человек в каждой области. Больше всего средств планируют затратить на Бишкек и Чуйскую область - 1 млн 830 тыс 840 сомов. Наименьшая цена за курсы предусмотрена для Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областей – по 601 тыс 920 сомов.

Срок подачи конкурсных заявок истекает 26 июля. А сами курсы по плану должны проходить в августе-ноябре: лекции - не более 60% и практические занятия - не менее 40% от общего количества часов.

А учителя кто?

Обязательные квалификационные требования, выдвигаемые к преподавателям "азов госуправления" следующие:

Они должны иметь высшее образование по соответствующей тематике госзаказа;

Иметь опыт преподавания не менее 2 (лет) лет по соответствующей тематике госзаказа;

Уметь преподавать на государственном языке;

Иметь сертификаты о прохождении обучения ТоТ (тренинги для тренеров) по соответствующей тематике госзаказа.

Кроме того, не менее 30% преподавателей должны иметь стаж работы на государственной или муниципальной службе.

Чему будут учить госслужащих?

Учебная программа должна быть основана на современных образовательных технологиях и средствах обучения с использованием интерактивных форм обучения и эффективных методов их проведения, в том числе кейс-стади, эссе, практическая разработка документов, круглые столы, деловые и ролевые игры и др. (в целях формирования у слушателей конкретных, профессиональных навыков деятельности).

Лекции должны быть основаны на последних изменениях нормативно - правовых актов Кыргызской Республики по соответствующей тематике учебной программы и строго ориентированы на действующую практику в сфере государственной и муниципальной службы.

К примеру, статс-секретарей и руководителей аппаратов государственных органов должны научить эффективному управлению на государственной и муниципальной службе.

Государственных гражданских и муниципальных служащих - цифровой трансформации в системе государственного и муниципального управления, деловому кыргызскому языку, международному сотрудничеству в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и прочему.

Руководителей и сотрудников профильных отделов государственных органов и органов местного самоуправления - разработке и реализации государственных программ и проектов.

Муниципальным служащим должны напомнить о нормах земельного законодательства КР.

Мэрам городов, главам айыл окмоту и депутатам местных кенешей должны преподать общие курсы повышения квалификации.