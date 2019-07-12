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По итогам визита премьер-министра Казахстана подписан ряд документов

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По итогам официального визита Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Кыргызскую Республику подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Перечь подписанных документов:

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между обществом с ограниченной ответственностью "Элет Агрохолдинг" и товариществом с ограниченной ответственностью "Continental Agro Trade";

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между обществом с ограниченной ответственностью "Хайтун" и товариществом с ограниченной ответственностью "Continental Agro Trade";

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между товариществом с ограниченной ответственностью "Continental Agro Trade" и обществом с ограниченной ответственностью "Дордой Базары";

- Соглашение о сотрудничестве между обществом с ограниченной ответственностью "Глобал Джамгыр Майнинг", товариществом с ограниченной ответственностью "ААEngineering group" и Акционерным обществом "Экспортная страховая компания "Kazakh export";

- Меморандум о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом "Гарантийный фонд" и Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму";

- План действий двухстороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования между Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

- Меморандум о сотрудничестве в области реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики от 11 мая 2012 года;

- Протокол 8-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета.


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URL: https://www.vb.kg/379861
Теги:
Казахстан, правительство, соглашение, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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