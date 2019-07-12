Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Аскар Мамин: Между КР и РК товарооборот вырос на 15 процентов

41  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 июля, встретился с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшего с официальным визитом.

Глава государства отметил, что это первый официальный визит Аскара Мамина в Кыргызстан, после того, как он стал Премьер-министром Казахстана.

"Казахстан является одним из основных наших партнеров. Уверен, что в рамках Вашего визита создались хорошие предпосылки для широкого обсуждения кыргызско-казахстанских двусторонних отношений и подготовки важных решений", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он особо отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия Первого Президента Нурсултана Назарбаева по развитию сотрудничества между нашими братскими странами. С Президентом Касым–Жомарт Токаевым сложились теплые и доверительные отношения.

"Совместными усилиями мы будем и далее развивать союзнические отношения и стратегическое партнерство. Я думаю, на сегодняшнем заседании Межправительственного совета у вас была хорошая возможность обсудить и принять решения по всем вопросам", - сказал президент.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выразил благодарность за теплый прием и передал слова наилучших пожеланий от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарт Токаева.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Межправительственного совета были обсуждены многие вопросы, стоящие на экономической повестке дня, подписаны взаимовыгодные соглашения.

"Между Кыргызстаном и Казахстаном товарооборот вырос на 15 процентов. В этом году мы поставили цель довести объем товарооборота до 1 $ млрд", - отметил Аскар Мамин.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили все актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379863
Теги:
визит, Казахстан, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  