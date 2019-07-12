Аскар Мамин: Между КР и РК товарооборот вырос на 15 процентов

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 июля, встретился с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшего с официальным визитом.

Глава государства отметил, что это первый официальный визит Аскара Мамина в Кыргызстан, после того, как он стал Премьер-министром Казахстана.

"Казахстан является одним из основных наших партнеров. Уверен, что в рамках Вашего визита создались хорошие предпосылки для широкого обсуждения кыргызско-казахстанских двусторонних отношений и подготовки важных решений", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он особо отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия Первого Президента Нурсултана Назарбаева по развитию сотрудничества между нашими братскими странами. С Президентом Касым–Жомарт Токаевым сложились теплые и доверительные отношения.

"Совместными усилиями мы будем и далее развивать союзнические отношения и стратегическое партнерство. Я думаю, на сегодняшнем заседании Межправительственного совета у вас была хорошая возможность обсудить и принять решения по всем вопросам", - сказал президент.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выразил благодарность за теплый прием и передал слова наилучших пожеланий от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарт Токаева.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Межправительственного совета были обсуждены многие вопросы, стоящие на экономической повестке дня, подписаны взаимовыгодные соглашения.

"Между Кыргызстаном и Казахстаном товарооборот вырос на 15 процентов. В этом году мы поставили цель довести объем товарооборота до 1 $ млрд", - отметил Аскар Мамин.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили все актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.