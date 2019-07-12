Выпускникам ветфакультета вручили профинструменты стоимостью 1000 долларов

Впервые в Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина выпускники факультета ветеринарной медицины и биотехнологий вместе с дипломом получили по комплекту профессиональных ветеринарных инструментов и принадлежностей стоимостью 1000 долл. США. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

По данным ведомства, торжественное мероприятие по этому случаю прошло 12 июля 2019 года. Поздравить и передать подарки молодым специалистам в университет приехали статс-секретарь министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Максатбек Ташболотов и директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР Калысбек Жумаканов.

"Всего около 100 студентов получили ветеринарные комплекты общей стоимостью 100 тыс. долл. США. Ветеринарный комплект включает хирургический и акушерский наборы, термоконтейнер, автоматический шприц-дозатор, щипцы для обрезки копыт, электронный термометр, резиновые сапоги и ветеринарный фартук.

Этот дар стал возможным благодаря проектам "Развитие животноводства и рынка – 1 и – 2", реализуемом совместно Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, Госветинспекцией, КНАУ и другими партнерами.

Донором проектов является Международный фонд сельскохозяйственного развития.

Студенты были зачислены на первый курс в 2014 году из отдаленных регионов страны. Одним из основных критериев приема было социально-уязвимое положение их семей. Ежегодные контракты в течение всего срока обучения оплачивались из средств Проектов. Отличники ежемесячно получали стипендию. Были созданы улучшенные условия для

прохождения производственной практики, повышения знаний через участие в зарубежных конференциях.

Большинство молодых людей, среди которых есть и девушки, завершили учебу с хорошей успеваемостью. Сразу после получения диплома они поедут в родные села работать по профессии, - таковыми были условия ранее подписанного договора между студентом, айыльным аймаком и вузом. Полученные ветеринарные наборы сослужат им хорошую службу

для начала профессионального пути.