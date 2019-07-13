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Голливуд заказал статуэтки в Кыргызстане

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- Бакыт Стамов
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Голливудская Ассоциация Иностранной Прессы (HFPA) и Азиатский Международный Кинофестиваль (АМКФ) объявляют о первой стипендии HFPA "Снежный барс", которая будет вручена новому азиатскому короткометражному фильму во время пятой годовщины кинофестиваля Asian World Film Festival в Калвер-Сити, Лос-Анджелес в ноябре 2019 года.

Во время фестиваля будут показаны двенадцать работ режиссеров с азиатского региона. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Отборочные фильмы должны быть дебютными или вторыми художественными работами продолжительностью не более 15 минут и , завершенными в 2018 или 2019 годах.

Процесс подачи заявок не будет, так как AWFF будет курировать двенадцать фильмов с небольшого числа фестивалей и программ короткометражных фильмов по всей Азии в течение года. Специальное жюри из членов HFPA определит победителя, который будет награжден чеком на 5000 долларов и бронзовым трофеем снежного барса на VIP-церемонии во время фестиваля. AWFF является партнером Snow Leopard Trust для повышения осведомленности о вымирающем снежном барсе и его экосистеме в высоких горах Азии.

"Это огромная признание для нас. Пять лет назад, когда фестиваль был основан в Лос-Анджелесе Садыком Шер-Ниязом было очень амбициозно даже предположить, что HFPA учредит приз на нашем АМКФ наряду с такими престижными киномероприятиями , как фестивали в Венеции и Торонто. Это очень большая честь и , кончено же , огромная ответственность. Мы всей нашей сплоченной и вовлеченной командой под руководством Джорджа Шамшума постараемся оправдать такое признание. Очень приятно также, что эта награда , как и традиционные восемь будут изготавливаться в Кыргызстане. Художником данной статуетки является скульптор с Кыргызстана Нурлан Кебек уулу", - отметила управляющий директор АМКФ Асель Шерниязова


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URL: https://www.vb.kg/379869
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